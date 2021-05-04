أكثر من عشرين مليون إصابة بكورونا في الهند

تجاوز العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا في الهند منذ تفشي الوباء العشرين مليوناً، حسب البيانات الرسمية في وقت لا تزال المستشفيات في البلاد تغص بالمصابين.

وأحصت الهند خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة 357229 إصابة جديدة ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 3ر20 مليوناً وفق ما أعلنت وزارة الصحة.

وسجلت الوزارة 3449 وفاة جديدة ليبلغ العدد الإجمالي 222408.

ويؤكد الكثير من الخبراء أن الأعداد الحقيقية للإصابات والوفيات أكبر بكثير من تلك المعلنة.

وفي البرازيل إحدى أكثر الدول تضرراً من جراء الفيروس أعلنت وزارة الصحة تسجيل 24619 إصابة و983 وفاة جديدة أمس بفيروس كورونا في تراجع لكلا المؤشرين.

وأفادت الوزارة في إحصائية يومية بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا في البلاد إلى 14779529 فيما بلغت حصيلة الوفيات 408622.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند وتواجه في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة لكلا المؤشرين.

وفي الصين قالت اللجنة الوطنية للصحة إن بر الصين الرئيسي سجل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية ارتفاعا من 11 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن جميع الحالات لمصابين وافدين من الخارج موضحة أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البر الرئيسي حاليا 90714 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

«سانا»