مستوطنون إسرائيليون يعتدون على أراضي الفلسطينيين في نابلس

اعتدى مستوطنون إسرائيليون مساء اليوم على ممتلكات الفلسطينيين في مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس لوكالة وفا بأن مستوطنين اقتحموا قرية جالود جنوب نابلس وأضرموا النار في مساحات شاسعة من أراضيها.

وتقتحم مجموعات من المستوطنين الإسرائيليين البلدات والمدن الفلسطينية بشكل يومي وتعتدي على الفلسطينيين وتخرب ممتلكاتهم بحماية قوات الاحتلال بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.

كما أصيب عدد من الفلسطينيين جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم في بلدة جالود بمدينة نابلس في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت البلدة جنوب نابلس واعتدت على الفلسطينيين بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح والعشرات بحالات اختناق.

وأصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيتا جنوب نابلس.