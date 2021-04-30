الصحة: 102 إصابة و9 وفيات جديدة بكورونا وشفاء 160 حالة

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 160 حالة ووفاة 9 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 22733 شفيت منها 16821 وتوفيت 1592 حالة.

وأوضح البيان أن توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة اليوم الجمعة 30 نيسان 2021 على الشكل التالي :

الإصابات:

30 في دمشق

28 في حلب

14 في اللاذقية

13 في السويداء

9 في حماة

8 في ريف دمشق

=الشفاء:

30 في دمشق

25 في حمص

22 في طرطوس

20 في اللاذقية

17 في ريف دمشق

15 في حلب

10 في درعا

10 في السويداء

6 في القنيطرة

5 في حماة

=الوفاة:

3 في دمشق

2 في درعا

2 في دير الزور

1 في حلب

1 في السويداء