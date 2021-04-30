مركز خدمة المواطن الإلكتروني مستمر بالعمل خلال فترة العطلة

أعلنت مديرية تقانة خدمة المواطن التابعة لوزارة الاتصالات والتقانة أن مركز خدمة المواطن الإلكتروني مستمر بتقديم خدماته للمواطنين عبر موقعه على الإنترنت حتى الـ 6 من شهر أيار القادم.

وأوضح مدير مديرية تقانة خدمة المواطن المهندس سامر يماني في تصريح لـ سانا أن الخدمات المتاحة فقط هي معاملة خلاصة السجل العدلي ومعاملات السجل المدني ووثيقة غير موظف ومعاملات وزارة التربية مؤكداً أن التسليم حصراً عن طريق مؤسسة البريد خلال المدة المذكورة.

وأصدرت رئاسة مجلس الوزراء في الـ 27 من الشهر الجاري بلاغاً يقضي بتعطيل الجهات العامة اعتباراً من يوم السبت الموافق لـ 1-5-2021 وحتى يوم الخميس الموافق لـ 6-5-2021 بمناسبة أعياد “العمال والفصح للطوائف التي تتبع التقويم الشرقي والشهداء”.