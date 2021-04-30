اطلاق الفرقة المسرحية لمنظمة طلائع البعث

ديما الخطيب

أعلنت منظمة طلائع البعث مساء أمس اطلاق الفرقة المسرحية المركزية للمنظمة. فقد التقى وضاح سواس رئيس مكتب المسرح والموسيقى والفنون الشعبية مع المخرج المسرحي سعيد عطايا إيذانا بإطلاق الفرقة المسرحية المركزية للمنظمة والتي ستبدأ باكورة عروضها مع مطلع الصيف، وقد تمّ الاتفاق من حيث المبدأ على عرض مسرحية (جحا والكنز، فلة، أليس في بلاد العجائب) وفق المعايير التربوية الاجتماعية الأخلاقية للمنظمة وبمشاركة الممثلين ( اياد حسن دكاك، شانتان مقبعة، اشرف ابو سرية، مروى الزير) فني الصوت ( ماهر عطايا)..

تعرض المسرحيات خلال الفترة الصيفية لدورات كلية التربية إضافة إلى عروض للأطفال بالتنسيق مع فروع طلائع البعث والمراكز الثقافية في المحافظات أيام العطل (الجمعة والسبت).

كما تقرر عرض النصوص الثلاث على لجنة قراءة النصوص المسرحية لإجراء المطلوب أصولاً وفق أحكام اللائحة الداخلية للفرقة ومن خلال مجلس ادارة الفرقة.

كما التقى سواس بالكادر الإداري للاوركسترا المركزية لمنظمة طلائع البعث المايسترو سليمان حرفوش بحضور هيثم رنكوسي رئيس مكتب المسرح والموسيقى بفرع دمشق لطلائع البعث حيث تم في إطار التحضيرات الأولية مبدئياً للاحتفال بمناسبة الاستحقاق الرئاسي واعتماد مجموعة الأغاني وأماكن وزمان التدريب.