رحيل نصر الدين البحرة أحد رموز الثقافة السورية المعاصرة

رحل اليوم الأديب والإعلامي نصر الدين البحرة الذي ينتمي الى الجيل الثاني المؤسس للثقافة السورية المعاصرة فكان أحد رموزها منذ خمسينيات القرن الماضي.

الأديب البحرة الذي توفي اليوم عن عمر ناهز الـ 87 عاماً من مواليد حي مئذنة الشحم بدمشق القديمة عام 1934 حصل على إجازة في الفلسفة والدراسات الاجتماعية من جامعة دمشق وعمل منذ شبابه الباكر في التعليم الابتدائي والثانوي مدرساً للفلسفة واللغة العربية.

كما اشتغل الراحل بالصحافة في أواسط الخمسينيات فكان محرراً وأمين تحرير لعدد من الصحف الصادرة في دمشق ونال سنة 1955 الجائزة الأدبية الثانية في مهرجان وارسو الدولي للشباب والطلاب عن قصته أبو دياب يكره الحرب كما كتب القصة القصيرة والشعر العمودي وقصيدة النثر والدراسات الأدبية السينمائية والتاريخية.

قدم الراحل برنامجاً ثقافياً في إذاعة دمشق كان يذاع صباح كل يوم منذ عام 1952 كما قدم وشارك في تقديم كثير من برامج التلفزيون العربي السوري.

للبحرة العديد من المؤلفات منها «هل تدمع العيون» و«رمي الجمار» في القصة و «أغنية المعول» مسرحية للأطفال و«البستان» شعر و«الأدب الفلسطيني المعاصر بين التعبير والتحريض».

الراحل عضو في جمعية القصة والرواية باتحاد الكتاب العرب وفي اتحاد الصحفيين وكان رئيس تحرير مجلة التراث العربي وهو من مؤسسي المسرح القومي السوري كما انتخب عضواً في مجلس الشعب.

«سانا»