الصحة: 118 إصابة و11 وفاة جديدة بكورونا وشفاء 190 حالة

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 118 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 190 حالة ووفاة 11 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 22631 شفيت منها 16661 وتوفيت 1583 حالة.

وأوضح البيان أن توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة اليوم الخميس 29 نيسان 2021 على الشكل التالي :

الإصابات:

24 في حمص

21 في حلب

18 في اللاذقية

18 في دمشق

16 في طرطوس

8 في درعا

6 في حماة

5 في ريف دمشق

1 في الحسكة

1 في دير الزور

=الشفاء:

32 في اللاذقية

29 في دمشق

27 في حمص

25 في طرطوس

24 في السويداء

19 في حلب

14 في القنيطرة

12 في درعا

8 في حماة

=الوفاة:

4 في حلب

3 في دمشق

2 في حمص

1 في اللاذقية

1 في طرطوس