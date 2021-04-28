موسكو: سنرد على خطط واشنطن لشن هجمات إلكترونية على بنيتنا التحتية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو سترد على الخطط الأمريكية المحتملة لشن هجمات إلكترونية على البنية التحتية الروسية.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن مدير إدارة أمن المعلومات الدولية في الوزارة أندريه كروتسكيخ قوله اليوم للصحفيين: إن “القدرات التكنولوجية لروسيا تسمح لنا برؤية كل شيء تماماً.. من السذاجة أن تفترض أن القوة النووية العظمى التي تخشاها أمريكا بشدة لن ترى شيئا” مضيفا أن “روسيا ذكية للغاية وواثقة في هذا المجال”.

وأشار كروتسكيخ إلى أن روسيا اقترحت العام الماضي على الولايات المتحدة إقامة حوار في المجال السيبراني بما في ذلك بشأن تدابير بناء الثقة واستخدام خطوط الاتصال المباشر للحصول على معلومات متبادلة حول الحوادث والأهم من ذلك لمنعها وقال إن “الأمريكيين لم يردوا على هذا لأنهم كانوا منشغلين بالفتنة الداخلية”.

وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أعلن في وقت سابق أن الكرملين يشعر بقلق بالغ إزاء نشر وسائل الإعلام لمعلومات حول هجوم إلكتروني محتمل من الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن هذا يمكن أن يسمى جرائم إلكترونية دولية.

“سانا”