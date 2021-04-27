الصحة: 124 إصابة و11 وفاة جديدة بكورونا وشفاء 186 حالة

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 124 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 186 حالة ووفاة 11 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 22389 شفيت منها 16283 وتوفيت 1559 حالة.

وأوضح البيان أن توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة اليوم الثلاثاء 27 نيسان 2021 على الشكل التالي :

الإصابات:

26في حلب

18 في اللاذقية

18 في ريف دمشق

14 في دمشق

12 في السويداء

7 في درعا

7 في الحسكة

6 في القنيطرة

6 في حمص

5 في حماة

5 في طرطوس

=الشفاء:

37 في حمص

30 في اللاذقية

25 في طرطوس

20 في القنيطرة

18 في حماة

17 في دمشق

11 في درعا

10 في دير الزور

10 في حلب

8 في السويداء

=الوفاة:

3 في دمشق

3 في اللاذقية

2 في حلب

2 في حمص

1 في السويداء