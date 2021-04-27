مواصلة مكافحة الجراد الصحراوي في المحافظات

تتابع فرق الرصد والتحري التابعة لمديريات الزراعة في كل المحافظات عملها في مكافحة مجموعات من الجراد الصحراوي التي دخلت إلى سورية منذ 10 أيام.

ففي دمشق لم يتم اليوم التبليغ عن وجود مجموعات جراد في أي منطقة حتى الآن وأن فرق المكافحة تتابع عملها على مدار الساعة وجاهزة للتدخل في حال وجود أي مجموعات وفق مدير الوقاية في وزارة الزراعة إياد محمد في تصريحه لمندوبة سانا، مشيراً إلى أن إجمالي المساحة التي تمت مكافحتها في العاصمة بلغ 400 دونم وذلك في يوم واحد وأن مستلزمات المكافحة ستكون متوافرة في المناطق التي يظهر فيها الجراد بالسرعة اللازمة.

وفي ريف دمشق بين مدير زراعتها المهندس عرفان زيادة أنه تم تبليغ مديرية زراعة الريف اليوم عن وجود مجموعات صغيرة متفرقة من الجراد في بلدات حجيرة ويلدا وببيلا وتمت بالتعاون بين المديرية والجمعيات الفلاحية والوحدات الإدارية في هذه البلدات مكافحة 100 دونم.

وأشار زيادة إلى أن المساحة الإجمالية التي تمت مكافحتها في الريف حتى تاريخه بلغت نحو 1600 دونم.

وفي درعا أعلنت مديرية الزراعة أنها لم تتبلغ منذ ظهر أمس عن رصد أي أسراب جديدة للجراد الصحراوي بالمحافظة.

وبين مدير الزراعة المهندس عبد الفتاح الرحال أن فرق الرصد والتحري لم تلحظ وجود للجراد في المناطق التي دخلتها الأسراب خلال الأيام الماضية ولم تبلغ المديرية من قبل المواطنين عن أي مشاهدات للجراد موضحاً أن المديرية أنهت أمس مكافحة المناطق التي وصلها الجراد في الريف الشرقي حيث بلغت المساحات التي تمت مكافحتها 4700 دونم.

وفي السويداء كافحت مديرية الزراعة اليوم بالتعاون مع المجتمع المحلي مجموعات الجراد الصحراوي في 4 مواقع جديدة بعد رصدها مساء أمس وذكر معاون مدير الزراعة المهندس علاء شهيب أن المكافحة شملت منذ ساعات الصباح الباكر مواقع في قرى الكارس وملح والثعلة وغربي مدينة السويداء بلغت مساحتها الإجمالية نحو 890 دونماً دون تسجيل أضرار تذكر.

وبين أنه نتيجة انخفاض درجات الحرارة مساء أمس استقرت مجموعات الجراد في المواقع المذكورة بأماكن محددة مع صعوبة طيرانها ما سهل عمليات مكافحتها موضحاً أن فرق الرصد بالمديرية مستمرة بمراقبة حركة الجراد وفق حركة الرياح والظروف الجوية ليتم التعامل مع المجموعات التي تظهر بالوقت المناسب مع توفير الأدوية اللازمة والجرارات لعمليات المكافحة.

وفي حمص تواصل مديرية الزراعة عمليات مراقبة حركة الجراد الصحراوي بالمحافظة والعمل على مكافحته.

وأكد مدير الزراعة المهندس نزيه الرفاعي أنه تم صباح اليوم إعلام غرفة العمليات بالمديرية عن وجود مجموعة من الجراد بقرية العبودية وعلى الفور توجهت مجموعة من الفنيين والعمال مع المعدات والمرشات والمبيدات إلى القرية وبالتعاون مع المزارعين تمت مكافحة 30 دونماً من الأراضي الحراجية ومثلها بالحقول والقضاء على الجراد مؤكداً ضرورة إعلام المديرية في حال ملاحظة وجود الجراد من خلال الاتصال على الأرقام المخصصة.

وفي حماة كافحت الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب مساحة نحو 3 آلاف هكتار مزروعة بالمحاصيل الزراعية تم رصد آفة الجراد المحلي أو ما يعرف بالنطاطات فيها.

وأوضح مدير الثروة النباتية بالهيئة المهندس وفيق زروف أن المناطق التي تركزت فيها أعمال المكافحة شملت أقسام شطحة وعين الكروم وسلحب وكرناز ومحردة وأن عمليات المكافحة تمت عبر المبيدات الحشرية المخصصة لهذه الآفة.

ولفت إلى أنه تمت مكافحة الجراد بشكل جيد وأنه فور إعلامهم من قبل المزارعين يتم إرسال فريق للتقصي لمعرفة حجم الضرر لهذه الآفة ومدى بلوغها العتبة الاقتصادية بهدف التدخل الفوري.