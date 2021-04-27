القبض على خمسة أشخاص لسرقتهم بطاريات سيارات وأبنية سكنية في حلب

ألقى قسم شرطة حلب الجديدة القبض على خمسة أشخاص لقيامهم بسرقة محتويات عدد من السيارات والأبنية السكنية في حي جمعية الزهراء.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان تلقت «سانا» نسخة منه اليوم أنه من خلال المتابعة وجمع المعلومات حول إقدام ثلاثة أشخاص على عرض بطاريات سيارات للبيع يشتبه بأنها مسروقة ألقى قسم شرطة حلب الجديدة القبض عليهم وبالتحقيق معهم اعترفوا بسرقة بطاريات وقطع سيارات وبعض محتويات الأبنية السكنية في حي جمعية الزهراء بمدينة حلب بالاشتراك مع شخصين آخرين تم إلقاء القبض عليهما أيضاً.

ولفتت الوزارة في بيانها أن المتهمين اعترفوا أيضاً بسرقة أبواب حديدية وشوفاجات وحراقات، إضافة إلى ألواح طاقة شمسية ومادة المازوت من أسطح الأبنية السكنية في الحي المذكور وبيعها وتقاسم ثمنها.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم استرداد بعض المسروقات وتم تنظيم الضبط اللازم وسيتم تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء المختص أصولاً.