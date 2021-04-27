البدء بصرف الدفعة الثانية من المكافأة المالية للمسرحين في درعا

بدأت مديرية المالية في محافظة درعا اليوم صرف الدفعة الثانية من المكافأة المالية للمسرحين من خدمة العلم عن أشهر كانون الأول وكانون الثاني وشباط ضمن برنامج دعم وتمكين المسرحين.

ونقلت «سانا» عن مدير المالية مفيد الديري قوله: «عدد المستحقين للدفعة الثانية يبلغ 233 مسرحاً سيقدم لهم عن طريق صندوق مديرية مالية درعا 36800 ليرة عن كل شهر من الأشهر الثلاثة»، موضحاً أن أسماء المستحقين تم نشرها أصولاً على موقع الجهة ذات العلاقة، كما أن لدى مديرية المالية قوائم أصولية واردة من الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية.

وأوضح الديري أن المبلغ الإجمالي الذي سيقدم للمسرحين عن ثلاثة أشهر يبلغ 25 مليوناً و723 ألفاً و200 ليرة سورية مؤكداً أن الصرف يتم لصاحب العلاقة حصراً ووفق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتصدي لفيروس كورونا.

وأكد عدد من المسرحين أن عملية توزيع المكافآت تتم بيسر وسهولة ومن دون تأخير ووسط إجراءات احترازية تتعلق بارتداء الكمامات والتباعد المكاني.