الصحة: 135 إصابة و16 وفاة جديدة بكورونا وشفاء 180 حالة

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 135 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 180 حالة ووفاة 16 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 21999 شفيت منها 15731 وتوفيت 1526 حالة.

وأوضح البيان أن توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة اليوم السبت 24 نيسان 2021 على الشكل التالي :

الإصابات:

32 في اللاذقية

25 في دمشق

21 في حمص

20 في حماة

17 في حلب

12 في السويداء

5 في ريف دمشق

2 في دير الزور

1 في درعا

الشفاء:

21 في الحسكة

20 في دمشق

20 في دير الزور

18 في حمص

17 في حلب

16 في اللاذقية

15 في طرطوس

15 في ريف دمشق

12 في السويداء

12 في درعا

7 في حماة

7 في القنيطرة

الوفاة:

4 في دمشق

3 في حلب

3 في السويداء

2 في حمص

2 في درعا

1 في الرقة

1 في دير الزور