رئيس نادي الميادين معتز فريح لـ«تشرين»: طموحنا العودة للدوري الممتاز

ديرالزور – مالك الجاسم

فرحة العودة لأندية الدرجة الأولى لا تزال تخيم على مدينة الميادين بريف ديرالزور، وهذه العودة أعادت الجماهير لسنوات خلت، عندما كان الميادين ضمن أندية الدرجة الممتازة ، وقارع فرقاً عريقة وفاز عليها.

معتز فريح رئيس نادي الميادين بدأ حديثه لـ «تشرين» قائلاً: بدأ التحضير قبل بداية الدوري، واقتصرت المرحلة على تجميع اللاعبين، وعدد من المباريات التحضيرية إلى أن وصلنا للجاهزية لخوض المباريات، وحققنا نتائج جيدة ضمن الإمكانات المتاحة، وخضنا مباراة فاصلة مع حطلة خسرناها بفارق ضربات الجزاء الترجيحية، ومع تأهلنا للتجمع النهائي فزنا في المباراة الفاصلة على صافيتا بثلاثة أهداف لهدف ، وبالتالي صعد الميادين للدرجة الأولى.

ويضيف فريح: لن نقف عند هذا الحد ، بل سنقارع ونعود للدوري الممتاز في حال توفرت لنا الإمكانات ، وبخاصة أن نادينا له تجربة سابقة بالدوري الممتاز ولعب موسمين متتاليين، وغلب فرقاً كبيرة وعريقة مثل الوحدة والكرامة والاتحاد وجبلة والوثبة.

أما الصعوبات التي نعانيها فهي معروفة عند الجميع، فالنادي يعاني قلة السيولة المالية ولا يملك أي شيء، وليس لديه أي استثمارات، فنحن نعتمد على إعانات اللجنة التنفيذية في دير الزور علماً بأن التنفيذية لم تقصر مع نادينا، فالنادي اليوم أصبح درجة أولى ومن دون إمكانات، وهنا أناشد أبناء مدينتنا أن يقفوا بجانب ناديهم، ويقدموا له يد العون ، فجميع اللاعبين ليس لديهم عمل، وهم يقدمون ويلعبون لناديهم من دون مقابل ، وكل هذا يشكرون عليه فهم اليوم أصحاب إنجاز.

وفي الختام لا بدّ من شكر كل من وقف معنا حتى تمكنّا من العودة للدرجة الأولى .