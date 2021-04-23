الصحة: 139 إصابة و14 وفاة جديدة بكورونا وشفاء 175 حالة

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 139 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 175 حالة ووفاة 14 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 21864 شفيت منها 15551 وتوفيت 1510 حالة.

وأوضح البيان أن توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة اليوم الجمعة 23 نيسان 2021 على الشكل التالي :

الإصابات:

28 في اللاذقية

24 في دمشق

24 في السويداء

21 في حلب

15 في ريف دمشق

14 في دير الزور

5 في القنيطرة

5 في درعا

3 في الرقة

=الشفاء:

32 في اللاذقية

30 في دمشق

27 في حلب

26 في ريف دمشق

25 في حمص

23 في طرطوس

5 في السويداء

3 في درعا

2 في حماة

2 في القنيطرة

=الوفاة:

4 في دمشق

4 في حلب

3 في اللاذقية

2 في طرطوس

1 في دير الزور