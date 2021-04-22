محليات

الصحة: 141 إصابة و13 وفاة جديدة بكورونا وشفاء 160 حالة

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 141 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 160 حالة ووفاة 13 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 21725 شفيت منها 15376 وتوفيت 1496 حالة.

وأوضح البيان أن توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة اليوم الخميس 22  نيسان 2021 على الشكل التالي :

الإصابات:

35 في اللاذقية
25 في حلب
22 في حمص
20 في دمشق
14 في ريف دمشق
11 في طرطوس
5 في الحسكة
5 في درعا
4  في القنيطرة

=الشفاء:

33 في ريف دمشق
31 في دمشق
25 في اللاذقية
22 في حلب
22 في حمص
9 في درعا
8 في طرطوس
5 في السويداء
3 في القنيطرة
2 في حماة

=الوفاة:

4 في دمشق
2 في حلب
2 في حمص
2 في اللاذقية
1 في طرطوس
1 في القنيطرة
1 في الحسكة

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