ضبوط تموينية بحق فعاليات تجارية مخالفة في دير الزور

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دير الزور اليوم عشرة ضبوط تموينية بحق عدد من الفعاليات التجارية المخالفة.

وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بسام الهزاع في تصريح لمراسل« سانا » أن الضبوط شملت عدم الإعلان عن الأسعار وتقاضي أجرة زائدة وعدم التقيد بمواعيد العمل في مخبزين في كل من حطلة ومراط وعدم الإبلاغ عن كمية الطحين الزائدة «الركز» في أحد مخابز مراط بريف المحافظة الشمالي.

وأشار الهزاع الى أن الضبوط شملت أيضاً عدم تسليم مخصصات الخبز لمعتمد في مدينة دير الزور وإلغاء اعتماده إضافة الى ضبوط عينات مواد غذائية تم إرسالها الى المخبر المركزي لتحليلها.