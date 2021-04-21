الصحة: 151 إصابة و15 وفاة جديدة بكورونا وشفاء 128 حالة

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 151 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 128 حالة ووفاة 15 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 21584 شفيت منها 15216 وتوفيت 1483 حالة.

وأوضح البيان أن توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة اليوم الأربعاء 21 نيسان 2021 على الشكل التالي :

الإصابات:

39 في دمشق

35 في اللاذفية

25 في ريف دمشق

25 في حلب

9 في حماة

9 في طرطوس

7 في درعا

2 في الرقة

=الشفاء:

19 في دمشق

17 في حلب

17 في طرطوس

16 في اللاذقية

16 في ريف دمشق

12 في حمص

11 في السويداء

11 في درعا

5 في القنيطرة

4 في حماة

=الوفاة:

4 في دمشق

3 في حلب

2 في دير الزور

2 في اللاذقية

2 في القنيطرة

1 في حمص

1 في طرطوس