الصحة: 154 إصابة و12 وفاة جديدة بكورونا وشفاء 130 حالة

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 154 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 130 حالة ووفاة 12 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 21433 شفيت منها 15088 وتوفيت 1468 حالة.

وأوضح البيان أن توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة اليوم الثلاثاء 20 نيسان 2021 على الشكل التالي :

الإصابات:

41 في دمشق

25 في طرطوس

20 في درعا

15 في اللاذقية

14 في القنيطرة

10 في ريف دمشق

10 في حلب

10 في حماة

5 في حمص

4 في السويداء

=الشفاء:

19 في دمشق

18 في طرطوس

17 في حلب

16 في اللاذقية

16 في ريف دمشق

13 في حمص

11 في درعا

11 في السويداء

5 في القنيطرة

4 في حماة

=الوفاة:

3 في دمشق

3 في اللاذقية

2 في حلب

2 في طرطوس

1 في حمص

1 في درعا