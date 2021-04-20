إغلاق محطة وقود تحتكر المازوت للإتجار به في اللاذقية

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية محطة محروقات في جبلة تحتوي على كمية 1700 ليتر من مادة المازوت قام المخالف باحتكارها للإتجار بها في السوق السوداء.

كما ضبطت المديرية أحد الأشخاص للمتاجرة بالخبز التمويني بطريقة غير مشروعة وتشغيل الأطفال من أجل الاتجار بالخبز حول مخبز تشرين في حي المشروع السابع وبيعه بأسعار مرتفعة.

وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سامر سوسي لمراسل «سانا» أنه تم إغلاق المحطة وإحالة المخالف موجوداً إلى القضاء المختص أصولاً فيما تم تنظيم ضبط بالشخص الذي يتاجر بالخبز بطريقة غير مشروعة وإحالته إلى القضاء أيضاً.

وأشار سوسي إلى أن المديرية نظمت اليوم 18 ضبطاً تموينياً شملت مخالفة إنتاج وطرح مادة ملح ميودن مخالفة للمواصفات و9 ضبوط تموينية بمخالفة عدم إعلان عن الأسعار وضبطين تموينيين بمخالفة عدم حيازة فاتورة شراء إضافة إلى سحب 3 عينات غذائية و2 عينة غذائية.