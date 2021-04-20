الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعيين الدكتور محمد عصام هزيمة حاكماً لمصرف سورية المركزي

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 126 للعام 2021 القاضي بتعيين الدكتور محمد عصام هزيمة حاكماً لمصرف سورية المركزي.

وفيما يلي نص المرسوم :

المرسوم رقم (126)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام القانون رقم 23 لعام 2002 وتعديلاته.

يرسم ما يلي:

المادة 1– يعين الدكتور محمد عصام هزيمة حاكما لمصرف سورية المركزي.

المادة 2– ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 8-9-1442 هجري الموافق لـ 20-4-2021 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد