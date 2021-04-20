الذهب يهبط عن ذروة 7 أسابيع

انخفضت أسعار الذهب اليوم بعدما سجلت أعلى مستوى في سبعة أسابيع في الجلسة السابقة.

وذكرت «رويترز» أن الذهب هبط في السوق الفورية 0.1 بالمئة إلى 1768.01 دولاراً للأوقية الأونصة بعدما سجل 1789.77 دولاراً يوم أمس وهو أعلى مستوى منذ الـ25 من شباط الماضي.

وهبط الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1 بالمئة إلى 1769 دولاراً للأوقية.

وتلقى المعدن الأصفر بعض الدعم إذ تراجع مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في نحو سبعة أسابيع مقابل منافسيه ما يقلص تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى كسبت الفضة 0.3 بالمئة إلى 25.88 دولاراً للأوقية في حين فقد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2803.69 دولارات واستقر البلاتين عند 1205.20 دولارات.