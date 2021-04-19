الصحة: 137 إصابة و10 وفيات جديدة بكورونا وشفاء 117 حالة

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 137 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 117 حالة ووفاة 10 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 21279 شفيت منها 14958 وتوفيت 1456 حالة.

وأوضح البيان أن توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة اليوم الاثنين 19 نيسان 2021 على الشكل التالي :

الإصابات:

33 في اللاذقية

30 في ريف دمشق

25 في حلب

23 في دمشق

14 في حماة

10 في السويداء

1 في درعا

1 في حمص

=الشفاء:

17 في دمشق

16 في حلب

16 في طرطوس

15 في اللاذقية

14 في ريف دمشق

12 في حمص

10 في السويداء

10 في درعا

4 في القنيطرة

3 في حماة

=الوفاة:

3 في دمشق

3 في اللاذقية

2 في طرطوس

1 في حمص

1 في درعا