تمديد تعليق دوام المعاهد التابعة للتربية حتى الـ 24 من الجاري

أصدرت وزارة التربية اليوم قراراً بتمديد تعليق دوام المعاهد التابعة لها (الصناعية والتجارية والاقتصاد المنزلي وتقنيات الحاسوب والرياضة والتربية الفنية والموسيقية) لمدة خمسة أيام إضافية.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت «سانا» نسخة منه اليوم أن قرار تعليق الدوام في المعاهد يستمر حتى يوم السبت الـ 24 من نيسان الجاري مبينة أن هذا القرار جاء عملاً بتعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وكانت وزارة التربية أصدرت في الرابع من نيسان الجاري قراراً بتعليق دوام المعاهد التابعة لها (الصناعية والتجارية والاقتصاد المنزلي وتقنيات الحاسوب والرياضة والتربية الفنية والموسيقية) لمدة أسبوعين.