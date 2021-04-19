تشكيل لجان لمراقبة وضبط الأسواق والأسعار في دمشق

تعرض الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب خلال فترة رئاسته وما بعدها إلى الكثير من الانتقادات شديدة القسوة بسبب سياساته وتصريحاته ومواقفه فيما يتعلق بالسياسة الخارجية. فمن عدم الاتزان، وغياب الرؤية الإستراتيجية، إلى وصف سلوك إدارته بالتأرجح والتذبذب وصولاً للتناقض، فيما... المزيد ←