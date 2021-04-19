تشكيل لجان لمراقبة وضبط الأسواق والأسعار في دمشق
شكلت محافظة دمشق لجاناً لمراقبة وضبط الأسواق والأسعار ومؤازرة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في تطبيق المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021.
وبين عضو المكتب التنفيذي سمير جزائرلي في تصريح لـ «سانا» اليوم أن اللجان المشكلة تم توزيعها على مناطق المدينة برئاسة عضو المكتب التنفيذي وعضوية أعضاء من مجلس المحافظة ومراقبين عن مديريتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والشؤون الصحية.
وأشار جزائرلي إلى أن اللجان مهمتها مراقبة وضبط الأسواق وتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين.