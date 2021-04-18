مقتل ثلاثة أشخاص بإطلاق نار في ولاية ويسكونسن الأمريكية

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب اثنان آخران من جراء حادث إطلاق نار بمقاطعة كينوشا في ولاية ويسكونسن الأمريكية.

ونقلت شبكة “ايه بي سي” الإخبارية الأمريكية عن قائد شرطة مقاطعة كينوشا قوله: تلقت الشرطة بلاغاً عن وقوع إطلاق النار داخل حانة في بلدة سومرز بالمقاطعة وتسبب بمقتل ثلاثة أشخاص وإصابة اثنين آخرين، مشيراً إلى أن مطلق النار استهدف الضحايا عمداً وتتم ملاحقته للقبض عليه.

وسجل خلال الأيام والأسابيع الماضية العديد من حوادث إطلاق النار في عدد من المدن الأمريكية والتي تسببت بسقوط أعداد من الضحايا وسط تصاعد انتشار ثقافة العنف في المجتمع الأمريكي ووهم الحريات الفردية المنفلتة من أي ضوابط ضمن ما يعرف بالليبرالية الحديثة.