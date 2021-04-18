تحسن واقع الكهرباء في حمص

تحسن واقع الكهرباء بشكل ملحوظ في مختلف مناطق محافظة حمص خلال اليومين الماضيين بسبب ارتفاع كمية الكهرباء المخصصة للمحافظة والتي تتراوح حالياً بين 220 و230 ميغا واط.

وأشار مدير الشركة العامة لكهرباء حمص المهندس صالح عمران: أن الواقع الكهربائي في المدينة والريف شهد تحسناً ملحوظاً والتقنين حالياً 3 ساعات تغذية ومثلها قطع وهو مطبق في الريف والمدينة.

كما أكد أن من أسباب تحسن الواقع الكهربائي تأمين الفيول للمحطات الحرارية وعودة عمل المحطات التي كانت تجري لها أعمال صيانة وتحسن أحوال الطقس وانخفاض حمولات التدفئة.

وكانت الشركة أنهت تركيب مركز تحويل في قرية اللويبدة باستطاعة 200ك.ف.أ وآخر في حي الضهره ببلدة المزينة باستطاعة 200 ك.ف.أ.

«سانا»