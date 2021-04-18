ارتفاع تدريجي في الحرارة

توالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 6 إلى 10 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية حارة.

ويتوقع اليوم أن يكون الجو ربيعياً حاراً وصحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية والرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية.

وتستمر درجات الحرارة بالارتفاع غداً لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 8 إلى 12 درجات ويكون الجو حاراً وسديمياً بشكل عام.

درجات الحرارة المتوقعة أيام: