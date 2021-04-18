تجدد الاشتباكات بين إرهابيي «فيلق الشام» في عفرين

واصلت التنظيمات الإرهابية تناحرها في المناطق التي احتلتها بالتعاون والدعم المباشر من قوات الاحتلال التركي في الشمال السوري، حيث اندلعت اشتباكات منذ مساء أمس بين مجموعات إرهابية تابعة لما يسمى تنظيم «فيلق الشام» الإرهابي على خلفية تقاسم النفوذ والسيطرة على المعابر غير الشرعية في منطقة عفرين أقصى الشمال الغربي لمحافظة حلب.

وأوضحت مصادر محلية لـ «سانا»أن «اشتباكات عنيفة اندلعت بين مجموعات إرهابية تابعة لما يسمى “فيلق الشام” المدعوم من قوات الاحتلال التركي في منطقة عفرين ما تسبب بقطع الطرق القرى والبلدات لعدة ساعات في المنطقة عدا عن الأضرار المادية في ممتلكات المواطنين هناك».

ووقعت إصابات في صفوف الإرهابيين المدعومين من قوات الاحتلال التركي أمس نتيجة اشتباكات عنيفة بينهم في مدينة رأس العين المحتلة بريف الحسكة الشمالي الغربي.

وتنتشر الفوضى الأمنية في مناطق انتشار الإرهابيين المدعومين من قوات الاحتلال التركي، حيث ازدادت نسبة الجريمة من قتل وسرقة وتعاطي المخدرات وغيرها ناهيك بالاقتتال بين المجموعات الإرهابية في تلك المناطق لخلافات على النفوذ والسيطرة ما يؤدي إلى أضرار مادية في ممتلكات الأهالي وارتقاء شهداء ووقوع جرحى بينهم.