الصحة: 148 إصابة و14 وفاة جديدة بكورونا وشفاء 127 حالة

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 148 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 127 حالة ووفاة 14 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 21004 شفيت منها 14721 وتوفيت 1437 حالة.

وأوضح البيان أن توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة اليوم السبت 17 نيسان 2021 على الشكل التالي :

الإصابات:

41 في السويداء

36 في اللاذقية

23 في حلب

19 في دمشق

18 في ريف دمشق

9 في طرطوس

1 في درعا

1 في القنيطرة

=الشفاء:

22 في دمشق

18 في حلب

17 في اللاذقية

16 في ريف دمشق

13 في حمص

12 في طرطوس

11 في السويداء

10 في درعا

5 في القنيطرة

3 في حماة

=الوفاة:

6 في دمشق

4 في دير الزور

1 في اللاذقية

1 في حمص

1 في درعا

1 في حلب