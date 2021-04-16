الصحة: 143 إصابة و9 وفيات جديدة بكورونا وشفاء 125 حالة

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 143 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 125 حالات ووفاة 9 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 20856 شفيت منها 14594 وتوفيت 1423 حالة.

وأوضح البيان أن توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة اليوم الجمعة 16 نيسان 2021 على الشكل التالي :

الإصابات:

32 في اللاذقية

23 في حلب

20 في ريف دمشق

18 في حمص

18 في درعا

15 في دمشق

13 في دير الزور

4 في حماة

=الشفاء:

22 في دمشق

17 في اللاذقية

17 في حلب

15 في ريف دمشق

13 في حمص

12 في طرطوس

11 في السويداء

10 في درعا

5 في القنيطرة

3 في حماة

=الوفاة:

5 في دمشق

2 في اللاذقية

1 في حمص

1 في طرطوس