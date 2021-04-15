الصحة: 158 إصابة و12 وفاة جديدة بكورونا وشفاء 134 حالة

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 158 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 134 حالات ووفاة 12 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 20713 شفيت منها 14469 وتوفيت 1414 حالة.

وأوضح البيان أن توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة اليوم الخميس 15 نيسان 2021 على الشكل التالي :

الإصابات:

33 في حمص

30 في اللاذقية

20 في حلب

20 في دمشق

20 في ريف دمشق

13 في الحسكة

10 في طرطوس

7 في القنيطرة

4 في حماه

1 في درعا

=الشفاء:

23 في دمشق

18 في حلب

18 في اللاذقية

16 في ريف دمشق

14 في حمص

13 في طرطوس

12 في السويداء

11 في درعا

5 في القنيطرة

4 في حماة

=الوفاة:

4 في دمشق

2 في حلب

2 في حمص

2 في طرطوس

1 في حلب

1 في ريف دمشق