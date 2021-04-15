التربية تحدد موعد إنهاء دوام المعلمين الوكلاء والمكلفين

حددت وزارة التربية اليوم موعد إنهاء دوام الوكلاء والمكلفين وذلك بناء على إنهاء العام الدراسي 2020-2021- فمن صفوف الأول إلى الرابع قائمون على رأس عملهم حتى تاريخ 22 نيسان الجاري ومن الخامس وحتى الحادي عشر حتى تاريخ 5 أيار القادم.

وطلبت الوزارة من مديرياتها في المحافظات كافة وفق بيان تلقت «سانا» نسخة منه أن يعد المعلمون الوكلاء في الصفوف من الأول إلى الرابع قائمين على رأس عملهم حتى تاريخ 22 من نيسان الجاري وذلك لإنهاء الأعمال الموكلة إليهم.

كما طلبت الوزارة من مديرياتها أن يعد المعلمون الوكلاء والمكلفون بالساعات والوكالة الاختصاصية في الصفوف الانتقالية من الخامس وحتى الحادي عشر قائمين على رأس عملهم حتى تاريخ 5 من أيار القادم ليتم إنجاز أعمال التصحيح كافة وتنتيج العلامات.

وكانت وزارة التربية أعلنت في الثالث من الشهر الجاري إنهاء دوام صفوف مرحلة التعليم الأساسي من الصف الأول حتى الرابع الأساسي وتعليق دوام صفوف مرحلة التعليم الأساسي من الصف الخامس حتى الثامن الأساسي بدءا من يوم الاثنين الموافق للخامس من الشهر الجاري.