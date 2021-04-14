كوادر إطفاء حمص تخمد حريقاً في مركز إيواء حسياء

أخمد كوادر فوج إطفاء حمص مساء اليوم حريقاً نشب في مركز إيواء حسياء بريف حمص الجنوبي.

وقال العميد حسن عمار قائد فوج اطفاء حمص في تصريح لمراسل سانا إن غرفة عمليات الفوج تلقت نداء استغاثة مساء اليوم حول نشوب حريق بالهنكار 17 بمركز إيواء حسياء قرب المدينة الصناعية وعلى الفور تحركت كوادر مركز حسياء الى المكان وتمكنوا من إنقاذ سبعة أشخاص مصابين بحالات اختناق كانوا داخل الهنكار كما تمكنوا من السيطرة عليه واخماده.

وبين عمار أنه تم اسعاف المصابين بحالات الاختناق الى مشفى ديرعطية بالتعاون مع اسعاف المدينة الصناعية والهلال الأحمر واسعاف مشفى ديرعطية مشيراً الى أن الحريق أسفر على احتراق احدى الغرف بالهنكار والمطبخ والحمام.