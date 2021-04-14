الصحة: 120 إصابة و10 وفيات جديدة بكورونا وشفاء 105 حالات

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 120 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 105 حالات ووفاة 10 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 20555 شفيت منها 14335 وتوفيت 1402 حالة.

وأوضح البيان أن توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة اليوم الأربعاء 14 نيسان 2021 على الشكل التالي :

الإصابات:

29 في اللاذقية

21 في دمشق

21 في ريف دمشق

20 في حلب

13 في حمص

8 في درعا

6 في حماة

1 في السويداء

1 في القنيطرة

=الشفاء:

15 في دمشق

14 في حلب

13 في طرطوس

12 في اللاذقية

10 في حمص

10 في ريف دمشق

9 في القنيطرة

7 في السويداء

7 في درعا

7 حماة

1 في الحسكة

=الوفاة:

4 في دمشق

2 في اللاذقية

2 في السويداء

1 في حلب

1 في حمص