63 وفاة و3374 إصابة جديدة بكورونا في بلجيكا

أعلنت السلطات الصحية البلجيكية تسجيل 63 حالة وفاة و3374 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووفق المركز الوطني لإدارة الأزمات فإن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ حتى الآن 930603، بينما بلغ إجمالي الوفيات 23566 حالة منذ بدء انتشار الوباء.

يذكر أن الحكومة الفيدرالية وممثلين عن الحكومات المحلية وخبراء الصحة سيعقدون اليوم اجتماعاً في بروكسل لتقييم الوضع وتحديد آليات إعادة فتح المدارس اعتباراً من الـ 19 من الشهر الحالي ووضع مواعيد محددة لرفع بعض إجراءات الإغلاق المعمول بها حالياً.