وضع 9,2 ميغا بالإنتاج…. الزامل من حسياء الصناعية: ربط 140 ميغا على مستوى سورية و1700 ميغا لمشاريع المنازل

تشرين – ميمونة العلي:

ارتفاع فواتير كهرباء الشبكة العامة وصعوبات تأمين المشتقات النفطية حدا بمنشآت المدينة الصناعية في حسياء للتوجه الكلي نحو الطاقة البديلة، وفي هذا الإطار تم اليوم ربط عدد من مشاريع الطاقات المتجددة في حسياء الصناعية مع الشبكة العامة للكهرباء في حمص.

وفي تصريح للصحفيين بين وزير الكهرباء في حكومة تصريف الأعمال المهندس غسان الزامل أن ربط هذه المشاريع ضمن توجيهات الحكومة لتشجيع الاستثمار في الطاقات البديلة، حيث تم اليوم ربط ٦,٢ ميغا واط كهروضوئية من المشروع الأول وربط 3 ميغا من المشروع الثاني ضمن توجيهات الحكومة لزيادة نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في ميزان الطاقة السوري عملاً بالتشريعات التي أصدرها السيد الرئيس بشار الأسد، مشيراً إلى أن الاستثمار في الطاقات المتجددة هو استثمار مربح عبر مشاريع صغيرة تفيد الشبكة الكهربائية أكثر من الاستطاعات الكبيرة وتحقق فائدة للاقتصاد الوطني.

ولفت الزامل إلى أن تكاليف هذه المشاريع مرتفعة على المستثمرين الذين أبدوا شجاعة في الاستثمار ضمن هذه الظروف، مؤكداً استعداد الوزارة لتقديم التسهيلات كافة لهذه المشاريع نظراً لأهميتها على المستوى الوطني وعلى المستوى الفردي بالنسبة للصناعيين.

وأشار الزامل إلى أنه تم ربط أكثر من ١٤٠ ميغا واط مولدة من الطاقات المتجددة بالشبكة العامة على مستوى القطر، مؤكداً وجود مشاريع جديدة سيتم ربطها في الشبكة بداية العام القادم.

وأشار إلى وجود مشاريع طاقة متجددة منفذة على أسطح المنازل باستطاعة ١٧٠٠ ميغا واط لا تستفيد منها الشبكة ويستفيد منها أصحابها، منوهاً بأن المشروع المنفذ على أسطح الهنغارات لشركة المتين هو الأكبر في المنطقة.

وأشار مدير المدينة الصناعية في حسياء المهندس محمد عامر الخليل إلى أنه تم تنفيذ 28 مشروعاً للطاقات المتجددة في حسياء الصناعية وتبلغ الاستطاعة المولدة من الكهرباء حالياً 36,2 ميغا واط، ومن المتوقع أن تصل مع نهاية العام القادم حتى 300 ميغا واط في المنطقة المخصصة لمشاريع الطاقات البديلة في حسياء الصناعية.

و أوضح مدير الشركة العامة للكهرباء في حمص المهندس بسام اليوسف أنه اليوم تم ربط مشروعين على الشبكة العامة المشروع، الأول باستطاعة 6,2 ميغا والثاني باستطاعة 3 ميغا، ويندرج هذا الربط ضمن تشجيع المستثمرين، منوهاً بأن مجموع ما تم ربطه على الشبكة الكهربائية في حمص أكثر من ٦٠ ميغا وسيتم قريباً ربط أكثر من محطة، ما سينعكس إيجاباً على الشبكة العامة و سيساهم في تخفيف ساعات التقنين عن المواطنين على أمل أن يصل إنتاج الطاقات المتجددة إلى ١٢٠ ميغا في العام القادم، وهناك دراسات كثيرة لإجراء توسع على محطات الـ٦٦ لاستيعاب هذا الاستثمار. مضيفاً: نحن في المديرية نرحب بأي طلب ضمن هذا المجال كما أن الوزارة تشجع المستثمرين وتقدم لهم التسهيلات المطلوبة.

ولفت مستثمر المشروع الأول رئيس غرفة صناعة حمص لبيب الإخوان إلى أنه بناء على قرار الحكومة بأن تعتمد الصناعة على ذاتها بتوليد الطاقة الكهربائية بنسبة 30% من كمية استهلاكها، نفذت شركة المتين محطة لتوليد الطاقة البديلة باستطاعة تقدر بحوالي 6,2 ميغا منذ حوالي 4 أشهر بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص وتم وضع المحطة اليوم في الخدمة.

ولفت الإخوان إلى أن الجدوى الاقتصادية لكافة المشاريع المتعلقة بالطاقة البديلة للقطاع الخاص هي مشاريع مرتفعة الجدوى وعوائد استثمارها من المفترض أن تسترد خلال أقل من 3 سنوات، وهذا شيء مشجع للصناعيين ويحقق اكتفاء ذاتياً ويجب تنفيذه من قبل كافة الصناعيين، وخصوصاً في المدن الصناعية لأنه يخفض التكلفة ويجعل سعر المنتجات منافساً.

بدوره مستثمر المشروع الثاني محمد كامل سخية أوضح أن مشروعه ضمن توجيه الحكومة لتخفيف الأعباء الاقتصادية في قطاع الكهرباء ضمن مدينة حسياء الصناعية باستطاعة ١٠ ميغا و تم حالياً تنفيذ ٣ ميغا على مساحة عشرة هكتارات وفي المرحلة المقبلة سيتم تنفيذ 3,8 ميغا والمشروع الأخير سيكون بعد ستة أشهر لتنفيذ المرحلة الأخيرة منه.

مدير الشركة المنفذة للمشاريع في حسياء المهندس أنس خلوف نوه بأن مشروع منشأة المتين يضم ثلاث محطات تحتوي على عشرة آلاف و٦٥٠ لاقطاً شمسياً إضافة لـ٥٠ أنفيرتر ومن المتوقع إنتاج ٩٧٥٣ ميغا سنوياً.