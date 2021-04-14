التربية تصدر قرارات توضيحية حول إنهاء العام الدراسي

أصدرت وزارة التربية اليوم قرارات توضيحية حول إنهاء العام الدراسي 2020-2021 لصفوف مرحلة التعليم الأساسي.

وطلبت الوزارة في بيان نقلته «سانا» من مديرياتها في المحافظات فيما يخص صفوف مرحلة التعليم الأساسي من الصف الأول حتى الرابع إغلاق حقل امتحان الفصل الدراسي الثاني على أن تحتسب المحصلة من درجة أعمال الفصل الثاني.

وطلبت الوزارة من مديرياتها تعليق نتائج التلاميذ العائدين من التسرب في الصفوف من الأول حتى الرابع مع بداية الفصل الدراسي الثاني أو بعد إجراء المذاكرات على أن يجرى لهم امتحان خلال الأسبوع الأول من العام الدراسي القادم ويتم توزيع الجلاء المدرسي للصفوف من الأول حتى الرابع يوم الخميس الـ 22 من نيسان الجاري.

أما بالنسبة لصفوف مرحلة التعليم الأساسي من الصف الخامس وحتى الثامن فطلبت الوزارة من مديرياتها أن يجرى امتحان اللغة الإنكليزية للصفين الخامس والسادس وفق الآلية المعتمدة وتعتمد علامة الامتحان السماعي في الفصل الدراسي الأول لمواد «اللغة الإنكليزية والفرنسية والروسية» للصفين السابع والثامن ويجرى امتحان كتابي فقط بحيث تكون علامة الامتحان النهائي للفصل الدراسي الثاني بالجمع بين «علامة الامتحان السماعي في الفصل الدراسي الأول وعلامة الامتحان الكتابي للفصل الدراسي الثاني».

وتضمنت القرارات أن يتم أيضا اعتماد علامة امتحان المهارات الشفوية للغة العربية في الصفوف من الخامس وحتى الثامن وفق الآلية المعتمدة على أن تقوم الإدارات المدرسية بوضع البرنامج للامتحانات التي ستجرى خلال الفترة من الـ 25 وحتى الـ 29 من نيسان الجاري.

وفيما يخص التلاميذ العائدين من التسرب في الصفوف من الخامس وحتى الثامن تعتمد علامة امتحان الفصل الدراسي الثاني كعلامة نجاح أو رسوب على أن يتم توزيع الجلاء المدرسي للصفوف من الخامس حتى الثامن يوم الأحد الـ 23 من أيار القادم.