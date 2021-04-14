إطلاق برنامج للتعليم المتمازج في الإدارة السياحية والفندقية بالجامعة الافتراضية

في خطوة هي الأولى من نوعها على مستوى الجامعات السورية كنموذج للتعليم المتمازج «المدمج» أطلقت وزارتا السياحة والتعليم العالي والبحث العلمي اليوم برنامجاً تعليمياً لنيل درجة الإجازة في الإدارة السياحية والفندقية من الكلية التطبيقية وشهادة المعهد التقاني للعلوم السياحية والفندقية في الجامعة الافتراضية السورية.

ووفق ما ذكرت «سانا» فإن البرنامج الذي يضم اختصاصات الإدارة السياحية والفندقية والتسويق السياحي يهدف إلى إعداد الطلبة وتأهيليهم في هذه المجالات وتزويدهم بمستوى عال من المعرفة بما يواكب التقدم العلمي والتقني الحاصل على المستوى الدولي وتكوين شخصية الطالب العلمية والتقنية وتنميتها بالاستفادة من كل المزايا التي يقدمها التعليم الافتراضي والمساهمة بتدعيم وتقوية التكوين العلمي للطلاب في المجالات المذكورة.

كما يهدف إلى التشجيع على إجراء الأبحاث النظرية والتطبيقية بما يسهم في إثراء وتطوير المعرفة وتقديم الحلول في مجال السياحة والفنادق في سورية وتحقيق أعلى مستوى من التفاعل بين البرنامج والمجتمع بمؤسساته الاقتصادية والاجتماعية بما يحقق ربط الجامعة بالمجتمع إضافة إلى تنظيم وعقد الندوات العلمية والمؤتمرات وورش العمل التي من شأنها الإسهام بإثراء الموضوعات والمشكلات السياحية والفندقية المعاصرة وإيجاد الحلول المناسبة.

وزير السياحة المهندس محمد رامي مرتيني لفت إلى أن الوزارة تعنى بجانبين الأول الاستثمار السياحي والترويج للصورة الحضارية لسورية والثاني تأمين الكوادر البشرية المدربة والقادرة على قيادة دفة الاستثمار السياحي والتعليم والتدريب السياحي، مؤكداً أن الوزارة ستوفر التدريب العملي لطلاب البرنامج في جميع المنشآت التعليمية التابعة لها في المحافظات إضافة إلى المنشآت الفندقية الدولية التي تملكها وأيضاً التعاون مع القطاع الخاص وكل من يرغب من المؤسسات الفندقية والشركات الدولية العاملة في السوق السورية.

ووصف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم هذا البرنامج بالمشروع العلمي المهم لكونه يعتمد على نمط تعليمي جديد هو التعليم المتمازج المدمج حيث تم تخصيص 50 بالمئة للمعلومات النظرية التي يتلقاها الطالب من خلال المحاضرات في الجامعة الافتراضية و50 بالمئة للتدريب العملي في المنشآت السياحية التابعة لوزارة السياحة وموزعة على مساحة الجغرافيا السورية مشيراً إلى أن هذا البرنامج سيخضع لتقييم مستمر من أجل أن يكون الخريجون على مستوى عال يؤهلهم لدخول سوق العمل.

الدكتور خليل عجمي رئيس الجامعة الافتراضية السورية أعرب عن أمله بأن يكون هذا البرنامج مقدمة لتنفيذ الكثير من برامج التعليم المتمازج خلال الفترة القادمة والتي لها مزايا أبرزها توفير تكلفة تأمين أماكن للطلاب لتلقي المحاضرات النظرية موضحاً أن الطالب يمكنه الوصول إلى المحاضرات النظرية من منزله عبر الإنترنت ومن ثم تقديم الامتحانات في مراكز نفاذ الجامعة الافتراضية المنتشرة بالمحافظات.

بدوره الدكتور نضال عمار مدير البرنامج أشار إلى أن هذا البرنامج متاح لحملة شهادات الثانوية بفروعها العلمي والأدبي والتجاري والمهني الفندقي مبيناً أنه تم إحداثه بمبادرة من وزارة السياحة لرفد القطاع السياحي بكوادر بشرية مؤهلة تعتمد على طاقات الشباب موضحاً أن البرنامج متاح لحملة شهادات الثانوية بفروعها العلمي والأدبي والتجاري والمهني الفندقي.

فادي نظام مدير الشؤون التعليمية في وزارة السياحة لفت إلى أن هذا البرنامج أعطى طلاب الثانويات المهنية الفندقية والمعاهد التقانية الفرصة لمتابعة دراستهم الأكاديمية والحصول على شهادات عليا إضافة إلى صقل مهاراتهم العملية والتشغيلية بما يلبي حاجات سوق العمل في مرحلة إعادة الإعمار مبيناً أنه متاح حالياً فقط للطلاب الموجودين داخل سورية لوجود المقررات العملية التي سيتم تنفيذها في المراكز التدريبية التابعة لوزارة السياحة.