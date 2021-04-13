تنظيم 93 ضبطاً تموينياً خلال يومين في اللاذقية

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية 93 ضبطاً تموينياً اليوم وأمس وذلك في إطار متابعتها للأسواق ولنشرة أسعار المواد الأساسية.

وأوضح سامر السوسي مدير التجارة الداخلية لمراسل «سانا»أن الضبوط شملت مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار والإعلان بسعر زائد وعدم حيازة فاتورة شراء وتوزيع المواد الغذائية دون فواتير وحيازة مواد منتهية الصلاحية وعدم وجود بطاقة مواصفة لمواد تجميل.

كما شملت المخالفات الإتجار بمادة الخبز التمويني بطريقه غير مشروعة ونقص وزن خبز تمويني معد للبيع وخبز سياحي والإتجار بمادة البنزين بطريقه غير مشروعة في حين تم سحب 8 عينات غذائية وسبع عينات غير غذائية.

ودعا السوسي إلى تعزيز ثقافة الشكوى في كل ما يتعرض له المواطن من عمليات البيع بسعر زائد والغش والتدليس وذلك عبر بريد صفحة المديرية أو على الرقم 119 مؤكدا جاهزية مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بكل كوادرها لمعالجة أي شكوى بهذا الشأن.