إعادة محطة تحويل كهرباء الدرباسية إلى الخدمة بعد إصلاح أضرار الحريق فيها

أنهت ورشات الصيانة في شركة كهرباء الحسكة أعمال إصلاح محطة تحويل كهرباء الدرباسية 20/66 ك ف التي خرجت من الخدمة يوم أمس من جراء اندلاع حريق في المحطة.

وفي تصريح لمراسل «سانا» أكد مدير عام الشركة المهندس أنور عكلة أنه تم إدخال المحطة إلى الخدمة وإعادة تغذية خط التوتر المغذي لمحطة مياه آبار علوك وسيتم استئناف عمليات ضخ المياه.

وتعتبر محطة تحويل الدرباسية شمال المحافظة المصدر الرئيس لتزويد محطة مياه آبار علوك بالتيار الكهربائي وخرجت من الخدمة من جراء حريق ضمن صالة الخلايا في المحطة.