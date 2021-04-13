دفع تعويضات أكثر من 19 ألف مسرّح بمبالغ تجاوزت 32 مليار ليرة

تواصل المؤسسة السورية للبريد دفع تعويضات نهاية الخدمة للعسكريين المسرحين بتاريخ 1-2-2021 عبر مراكزها المعتمدة في المحافظات مع مراعاة الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا من خلال التعقيم في مداخل الصالات وتحقيق التباعد المكاني.

وذكر مدير الشؤون المالية لدى المؤسسة السورية للبريد فادي راضي في تصريح لمندوبة سانا أن عدد المستفيدين الذين تم دفع تعويضاتهم بلغ حتى تاريخه 19551 مسرحاً بمبلغ تجاوز 32.586 مليار ليرة سورية عبر 80 مركزاً موزعة على كل المحافظات.

وبلغ العدد الإجمالي للمستفيدين من تعويضات نهاية الخدمة الموجودة بياناتهم عبر مراكز البريد المعتمدة في كل المحافظات السورية 22402 ألف مسرح بإجمالي مبالغ مالية تجاوزت 36.132 مليار ليرة سورية حسب مدير الشؤون المالية لدى المؤسسة السورية للبريد.

وأوضح راضي أنه تم دفع تعويضات 4494 مسرحاً في محافظة دمشق وحدها بمبلغ إجمالي تجاوز 7.603 مليارات ليرة وفي ريفها 609 مسرحين بمبلغ 1.030 مليار ليرة سورية أما في حلب 3237 مسرحاً بمبلغ تجاوز 6.049 مليارات بينما بلغ عدد المستفيدين في حمص 1481 مسرحاً بمبلغ تجاوز 2.129 مليار وفي اللاذقية 3351 مسرحاً بمبلغ 5.385 مليارات وفي طرطوس 3709 مسرحين بمبلغ تجاوز 6.367 مليارات وفي درعا 230 مسرحاً بمبلغ تجاوز 286.483 مليوناً وفي حماة 1585 مسرحاً بمبلغ تجاوز 2.395 مليار وفي السويداء 259 مسرحاً بمبلغ تجاوز 403.692 ملايين ليرة سورية.

ووفق راضي وصل عدد المستفيدين الذين تم دفع تعويضاتهم في الحسكة إلى 231 مسرحاً بمبلغ تجاوز 438.480 مليوناً وفي دير الزور 211 مسرحاً بمبلغ تجاوز 335.289 مليوناً وفي القنيطرة 124 مسرحاً بمبلغ تجاوز 161.044 مليوناً.

من جانبه أكد مدير بريد دمشق رأفت النايف أن الزمن الوسطي لتنفيذ الخدمة لكل مستفيد كان بحدود نصف دقيقة فقط في حال توافر كل الثبوتيات وعدم وجود خطأ في البيانات مشيراً إلى أن مديرية بريد دمشق أضافت 9 كوات ضمن صالة الخدمات في مبنى المديرية الرئيسي لاستيعاب أكبر عدد ممكن من المستفيدين تلافياً لحصول الازدحام.

ولفت النايف إلى أن خدمة المراكز خففت عناء التنقل والسفر للمسرحين ووفرت عوامل الأمان والسرعة في أداء الخدمة ووصول الاستحقاقات المالية لأصحابها بكل مرونة من خلال عدة مراكز بريدية قريبة من مكان وجود المستفيدين.

وكانت المؤسسة السورية للبريد بدأت نهاية الشهر الماضي خدمة دفع تعويضات نهاية الخدمة للمسرحين المشمولين بالأمرين الإداريين الصادرين في الـ 18 من تشرين الثاني الماضي عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط الاحتياطيين وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتباراً من 1-2-2021.