الصحة: 105 إصابات و7 وفيات جديدة بكورونا وشفاء 110 حالة

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 105 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 110 حالة ووفاة 7 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 20331 شفيت منها 14122 وتوفيت 1385 حالة.

وأوضح البيان أن توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة اليوم الاثنين 12 نيسان 2021 على الشكل التالي :

الإصابات:

27 في اللاذقية

18 في دمشق

14 في حماة

10 في ريف دمشق

10 في دير الزور

10 في الحسكة

9 في حمص

5 في حلب

2 في درعا

=الشفاء:

16 في دمشق

15 في حلب

15 في طرطوس

13 في اللاذقية

13 في ريف دمشق

12 في حمص

8 في الحسكة

7 في السويداء

7 في درعا

2 في حماة

2 في القنيطرة

=الوفاة:

3 في دمشق

2 في اللاذقية

1 في حمص

1 في ريف دمشق