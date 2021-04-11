عشرات الضبوط بحق فعاليات تجارية مخالفة في اللاذقية

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية اليوم 51 ضبطاً تموينياً بحق عدد من المحال التجارية والمخابز المخالفة.

وذكر سامر السوسي مدير التجارة الداخلية في تصريح لـ «سانا» أن الضبوط شملت 11 ضبطاً للبيع بسعر زائد و14 لعدم الإعلان عن الأسعار و15 لعدم حيازة فاتورة شراء وضبطاً واحداً لحيازة مواد مجهولة المصدر ولا تحوي بطاقة مواصفة إضافة إلى ضبطين تموينيين لعدم إعطاء فواتير شراء «جملة».

كما تم تنظيم ضبط بحق أحد المخابز لاستخدام الخبز التمويني لغير الغاية المخصص لها وضبطين بحق مخبزين لمخالفات تتعلق ببيع الخبز التمويني إضافة إلى ضبط بحق مخبز الدريبة للتلاعب بالكمية المباعة من ربطات الخبز عبر جهاز البطاقه الذكية وتم سوق المخالف موجوداً إلى القضاء المختص أصولاً .

وتم تنظيم ضبط بحق مخبز العرقوب لمخالفة نقص وزن ربطات الخبز المعدة للبيع كما تم سحب 4 عينات غذائية وعينتين غير غذائية.