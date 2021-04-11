الصحة: 108 إصابات و10 وفيات جديدة بكورونا وشفاء 117 حالة

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 108 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 117 حالة ووفاة 10 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 20226 شفيت منها 14012 وتوفيت 1378 حالة.

وأوضح البيان أن توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة اليوم الأحد 11 نيسان 2021 على الشكل التالي :

=الإصابات:

28 في اللاذقية

18 في درعا

13 في حماة

12 في طرطوس

12 في حمص

11 في دمشق

9 في ريف دمشق

4 في حلب

1 في السويداء

=الشفاء:

16 في دمشق

16 في طرطوس

15 في حلب

14 في اللاذقية

14 في حمص

14 في ريف دمشق

11 في درعا

11 في السويداء

3 في حماة

3 في القنيطرة

=الوفاة:

3 في اللاذقية

3 في دمشق

2 في طرطوس

1 في حمص

1 في حلب