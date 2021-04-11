العلبي يلتقي الجمعيات الخيرية بدمشق.. تعزيز التشاركية لإيصال المساعدات لمستحقيها

تعزيز التشاركية والتعاون بين الجميع لتقديم الدعم والمساعدات للعائلات المحتاجة مع حلول شهر رمضان المبارك شكلت أولوية محاور اجتماع محافظ دمشق المهندس عادل العلبي مع الجمعيات الأهلية والخيرية وأصحاب المبادرات الانسانية.

وعرض عدد من رؤساء وممثلي الجمعيات خلال الاجتماع الذي عقد اليوم بالمركز الثقافي في كفرسوسة رؤية كل جمعية وإمكانياتها والصعوبات التي تواجه عملها والخدمات التي تقدمها حيث أكد المهندس العلبي استعداد المحافظة لتقديم كل أشكال الدعم والتسهيلات لعمل الجمعيات في إيصال المساعدات للمستحقين.

وأشار المهندس العلبي إلى أنه تم تقسيم مدينة دمشق إلى خمسة قطاعات حيث يشرف عضوا مكتب تنفيذي على كل قطاع ومهمتهما التواصل والتعاون مع الجمعيات لتسهيل عملها مؤكداً أهمية إيصال المساعدات بطريقة لائقة مع إيجاد قاعدة بيانات تعتمد عليها الجمعيات لتحقيق العدالة في التوزيع.

من جهتهم أبدى رؤساء وممثلو الجمعيات استعدادهم لبذل ومضاعفة الجهود لإيصال الدعم لمحتاجيه وتقديم المساعدات الغذائية من وجبات ومبادرات للطبخ وتوزيع للملابس وغيرها ولا سيما خلال شهر رمضان المبارك.

حضر الاجتماع أعضاء المكتب التنفيذي والمديرون في المحافظة.

«سانا»