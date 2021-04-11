الأوقاف: السماح بإقامة صلاة التراويح في المساجد مع تطبيق إجراءات التصدي لكورونا

سمحت وزارة الأوقاف بإقامة صلاة التراويح ضمن المساجد خلال شهر رمضان المبارك مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان لها تلقت «سانا» نسخة منه اليوم: حرصاً على تطبيق الشعائر الدينية وعدم تعطيلها في أي ظرف من الظروف وحرصاً على الصحة العامة تذكر وزارة الأوقاف القائمين بالشعائر الدينية في كل المساجد برفع درجة الأخذ بالإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

ودعت الوزارة إلى التشدد في تطبيق هذه الإجراءات من خلال التعقيم الجيد وتحقيق التباعد المكاني في جميع الصلوات وخاصة التراويح مع الالتزام بارتداء الكمامات مشيرة إلى ضرورة إقامة المرضى للصلاة في منازلهم حرصاً على صحتهم وصحة المصلين الآخرين.