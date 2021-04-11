دير الزور تُشيّع فقيدها الراحل الإعلامي الكبير فؤاد بلاط

دير الزور - عثمان الخلف

شيّعت محافظة دير الزور عصر اليوم جثمان الراحل الكبير الإعلامي فؤاد بلاط عن عمر ناهز 81 عاماً.

التشييع اقتصر على ذوي البلاط وأقاربه ومحبيه من كافة مناطق المحافظة ، حيث صُلي عليه في مقبرة مدينته الميادين ليوارى الثرى فيها حسب وصيته .

وكانت جرت مراسم التجهيز لجثمان الراحل في العاصمة دمشق حيث سكنه ، ليُنقل بعدها بالطائرة إلى مطار دير الزور العسكري ، في حين حالت ظروف فايروس ” كورونا ” دون الحضور الرسمي في موكب التشييع الذي انطلق من المطار العسكري إلى مدينته الميادين شرق المحافظة .

والراحل الذي نعته أمس وزارة الإعلام من مواليد مدينة الميادين في محافظة دير الزور عام 1940 تلقى علومه الابتدائية في الميادين والإعدادية والثانوية في حلب وتابع دراسته في جامعة دمشق حيث درس بكليتي الاقتصاد والآداب التي نال منها إجازة في الأدب الإنكليزي عام 1972 كما درس العلوم السياسية في جامعة هايدبرغ بألمانيا 1962-1965 .

بدأ الراحل رحلته مع الإعلام محرراً في صحيفة الاشتراكي عام 1968 وكان من المساهمين في تأسيس اتحاد الصحفيين السوريين وشغل فيه أمين سر الاتحاد.

شغل العديد من المراكز في عمله الإعلامي من مدير تحرير مجلة جيش الشعب ونائب رئيس تحرير صحيفة الثورة ومدير للتلفزيون العربي السوري ومدير عام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ومدير مركز التدريب الإذاعي والتلفزيوني ومعاون لوزير الإعلام.

كما عمل بلاط مستشاراً لجهات عدة ونائباً لرئيس المجلس الوطني للإعلام وانتخب عضواً لمؤتمر اتحاد الصحفيين العالمي وعضواً في الاتحاد العالمي للإذاعة والتلفزيون وهو عضو المجلس الدائم لاتحاد الصحفيين العرب مدة عشرين عاماً.

وشارك الراحل في العديد من المؤتمرات المحلية والعربية والدولية وكتب في عدد كبير من الصحف والمجلات المحلية والعربية والدولية وألقى عدة محاضرات في مجال الصحافة والسياسة والإعلام داخل سورية وخارجها.