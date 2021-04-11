كهرباء الحسكة: إعادة خط التوتر الواصل بين الطبقة-الأبواب إلى الخدمة

أنهت ورشات الصيانة في الشركة العامة لكهرباء الحسكة عمليات إصلاح العطل الحاصل على خط توتر 230 ك ف الواصل بين الطبقة والأبواب.

ولفت مدير عام الشركة المهندس أنور عكلة في تصريح لـ«سانا» إلى أن إعادة خط توتر 230 ك ف الطبقة الأبواب إلى الخدمة جاء بعد إصلاح العطل في المنطقة الممتدة بين قريتي مخروم وسودة في ريف الحسكة الجنوبي الغربي، وحالياً يتم تزويد الأحياء بالتيار الكهربائي وفق برنامج التقنين المعتمد من قبل الشركة.

وأوضح عكلة أن الورشات أنهت عمليات إصلاح خط توتر تل بيدر 20 ك ف في ريف الحسكة الشمالي الغربي وتضمنت عمليات الإصلاح نصب عمودين وكامل المتممات عند تفريعة تل عرفان وإعادة الخط إلى الخدمة.

وتبلغ كمية الطاقة الواردة عبر خط 230 ك ف الطبقة الأبواب 70 ميغا.