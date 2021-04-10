المياه تغيب عن المشروع الجديد في الحسينية!

دمشق – زهير المحمد

لم تلق الشكاوى الكثيرة التي تقدم بها أهالي الحسينية– المشروع الجديد أي تجاوب يذكر من المعنيين في وحدة مياه الحسينية فضخ المياه متوقف عن منازلهم منذ أسبوعين واكتفت وحدة المياه بتقديم المبررات التي لا تقي ولاتذر من عطش، الغياب الطويل للمياه مع فقدان الحلول من المعنيين في الوحدة وضع الأهالي تحت رحمة أصحاب الصهاريج الذين يبيعون المياه بأسعار مرتفعة رغم أنها غير صالحة للشرب.

شكاوى عديدة وردت (تشرين) من عدد من القاطنين في المشروع الجديد بالحسينية يطالبون فيها بإثارة الموضوع عبر الصحيفة لعل صدى الشكوى تلقى آذاناً مصغية لدى المعنيين في (المياه).

المواطن إبراهيم الذي يسكن في منطقة الحسينية- المشروع الجديد محضر 45 يقول في شكواه: يعاني الأهالي من غياب المياه عن منازلهم منذ أسبوعين، ورغم أننا تقدّمنا بعدد من الشكاوى لوحدة مياه الحسينية لكننا للأسف لم نجد أي تحسن يذكر في وضع ضخ المياه، مضيفاً: اكتفا المعنيون في وحدة المياه بتقديم مبررات غياب المياه إلى ارتفاع ساعات فترة تقنين التيار الكهربائي من دون إيجاد أي حل إسعافي لتأمين المياه للأهالي، متسائلاً: لماذا لا يتم التنسيق ما بين المعنيين في وحدة المياه والمعنيين في مركز الكهرباء والاتفاق على تحديد وقت الضخ وحل معاناة الأهالي؟.

بدوره يشير المواطن عماد في شكواه إلى أن المبررات التي تقدمها وحدة المياه بالحسينية غير منطقية، علماً أن لدى الوحدة مولدة تعمل على المازوت مخصصة لمضخة البئر في حال انقطاع التيار الكهربائي، فلماذا لا يتم استخدامها وحل معاناة الأهالي، مضيفاً: إن غياب المياه عن منازل الأهالي لفترة طويلة وضعهم تحت رحمة أصحاب الصهاريج الذين بدؤوا باستغلال حاجة الأهالي وعملوا على رفع أسعار المياه إذ باتت تكلفة تعبئة خزان المياه بسعر4000 ليرة وهذا يرهقنا مادياً في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وفي رده على شكاوى المواطنين أوضح رئيس وحدة المياه في الحسينية – محمد جمعة لـ(تشرين) أن سبب توقف ضخ المياه للقاطنين في المشروع الجديد بالحسينية هو ارتفاع ساعات تقنين الكهرباء خلال الأيام الخمسة عشر الماضية فساعات وصل الكهرباء المتاحة كانت غير كافية لتأمين حاجة الأهالي من المياه، مضيفاً: لا يمكننا تشغيل المولدة العاملة على المازوت لساعات طويلة بسبب قلة مخصصات المادة.

وأشار جمعة إلى أن وضع ضخ المياه لأهالي المشروع الجديد سيتم اليوم وذلك بسبب تحسن وضع الكهرباء، متوقعاً بأن يصبح ضخ المياه خلال الفترة القريبة القادمة جيداً وفق وعد المعنيين في مركز كهرباء الحسينية، موضحاً أن فترة تقنين المياه في بلدة الحسينية هي يومين قطع ويوم وصل علماً أن الحسينية تتغذا عبر ثلاثة مخارج كهربائية وجميع مضخات الآبار المغذية للبلدة داخل الخدمة وبوضع جيد.